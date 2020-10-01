اكتشف "أعجوبة العالم الثامنة" في دبي ..

بيخوتها الفاخرة والأبنية الشاهقة المتلألئة تتميز دبي مارينا. المنطقة المقامة على جانبي قناة اصطناعية تعد من أفضل الوجهات ونقطة انطلاق فريدة، للتعرف على أبرز ما تقدمه الإمارة.

رحلة مفعمة بالإثارة

لاكتشاف الحياة العصرية التي بدلت ملامح هذا المكان، إليك أكثر الطرق إثارة، والتي تسمح لك بقضاء أوقات شديدة المتعة "رحلة في البحر".

عند وصولك إلى دبي مارينا، يمكنك استئجار اليخت الخاص بك بأسعار مقبولة والقيام برحلة بحرية لاكتشاف ساحل دبي، عنوان الإبداع والرفاهية والذي يوصف بأنه أعجوبة العالم الثامنة.

نحن متحمسون لرؤية ناطحات السحاب والقصور في دبي إضافة إلى برج خليفة وبرج العرب من البحر، ومن زاوية جديدة. سارة جيمس مقيمة في دبي

هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها سارة جيمس، المقيمة بدبي المدينة وتتعرف على أبرز معالمها، من البحر.

خلال هذه الجولة، تحظى بفرصة التعرف على "عين دبي" أكبر وأطول عجلة ترفيهية في العالم.

تشتهر دبي مارينا بفنادقها ذات الخمس نجوم التي تعانق بالم جميرا. من أوتيل دبليو إلى كيمينيسكي إلى أحد أكثر المعالم شهرة في الإمارة، أوتيل أتلانتس الرائع والعملاق.

"لم أرها قط من هذه الزاوية، لطالما اعتقدت أنها تقع على شكل خط واحد مستقيم، لكن عندما تراها من البحر، لا يمكن أن تصدق أن هناك الكثير من المداخل والمخارج، وهو أمر مذهل. لم أفكر سابقا بزيارتها على متن قارب ولكنني سأقوم بهذه الخطوة مجددا في المستقبل"، يقول مالكولم أورين، الذي جاء من المملكة المتحدة لزيارة دبي.

وأنت تمر بجانب برج العرب، الفندق الرائد المكون جميعه من الأجنحة ليشبه كتلة الشراع، يمكنك الاستمتاع بإحدى أهم التحف المعمارية في المدينة.

إنه أفضل مكان في العالم. إنه برج العرب. أي سائح يأتي إلى هنا يقوم بالتقاط الصور في هذه النقطة بالذات. الطقس جميل وفي فصل الشتاء تتواجد العديد من الدلافين هنا. تريفور بولاتشتيغلاج الكابتن

مجموعة متنوعة من أكثر من 500 نوع من الأسماك تعيش في الخليج العربي وأيضا من السلاحف والدلافين.

وأنت تعبر الخليج التجاري، أحدث الجسور التي بنيت فوق خور دبي تشعر بتطور هذه البقعة من المدينة.

تعد القناة المائية واحدة من أهم المشاريع الصديقة للبيئة في دبي، حيث تعمل مصابيح الشوارع المستخدمة في القناة بالطاقة الشمسية بالكامل.

يبلغ طول القناة 3.2 كيلومتر، ويمتد من الخور في دبي القديمة وصولاً إلى الخليج العربي.

ضاعف بناء نخلة الجميرا منذ بدء العمل بها من طول الخط الساحلي لدبي، ويبلغ الآن 72 ميلا. ويمكنك أيضا الإبحار عبر القناة ومشاهدة ناطحات السحاب وبرج خليفة، كما لم ترهم من قبل.

في وقت يعود فيه القارب أدراجه، تجعل الأنوار المتلالئة التي تنار ليلا مارينا دبي أكثر إبهارا. مشهد يستحق التصوير.

تصميم مرسى دبي يحاكي الإبداع والتطور. ومن المتوقع أنه سيكون أكبر مرسى من صنع الإنسان في العالم وأن يتفوق على "مارينا ديل راي" في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الذي يعد الأول حتى يومنا هذا.