سانت بطرسبرغ مدينة القياصرة.. عبق التاريخ وعنفوان الحداثة

سانت بطرسبرغ، مدينة رائعة تجمع بين التاريخ والحداثة. تعد المدينة مركزًا للنقل ومن المتوقع أن تصبح قريبا وبـ "كبسة زر واحدة" وجهة مهمة من خلال التأشيرات الإلكترونية التي سيتم تقديمها في روسيا خلال العام المقبل.

مطار بولكوفو في سانت بطرسبرغ من المطارات الروسية الرئيسية التي ستسمح للركاب الذين يحملون تأشيرات إلكترونية من دخول البلاد.

يعد متحف هيرميتاج، كلمة فرنسية تعني الخلوة، المكان الأفضل للغوص في تاريخ المدينة. في قصر الشتاء المهيب الذي كان سابقا مقر إقامة قياصرة روسيا يمكنك الاستمتاع بروعة الحياة الإمبراطورية الروسية ورؤية أرقى المجموعات الفنية.

"ما الذي يميز هيرميتاج"، ردا على هذا السؤال قال مدير المتحف الحكومي الروسي ميخائيل بيوتروفسكي "هو متحف بارز في الثقافة العالمية وموسوعة فنية، هذه الموسوعة مكتوبة باللغة الروسية بل مكتوبة بلغة تاريخ البيت الإمبراطوري الروسي. عندما يتم وضع الأشياء والأعمال الفنية الرائعة في هذه القصور، إن روائع العمارة هذه، كل واحدة منها تروي صفحات من تاريخ روسيا، جميعها خلقت جوا فريدا من نوعه في هيرميتاج، ولهذا السبب يجذب الزوار".

بدأ المتحف كامتداد صغير لقصر الشتاء، حيث احتفظت الإمبراطورة كاثرين بمجموعتها الخاصة. واليوم يعد أحد أكبر المتاحف في العالم، يضم حوالي 3 ملايين عمل فني وروائع الفنان رامبرانت من بين جواهر المعرض الدائم.

قمت باكتشاف مدينة الليالي البيضاء وعاصمة الإمبراطورية الروسية لقرنين مع فابيو ماستر أنجلو المايسترو الإيطالي الشهير والمدير الفني لقاعة الموسيقى في المدينة. وقع في حب سانت بطرسبرغ من النظرة الأولى وانتقل للعيش هنا منذ 18 عامًا. يقول فابيو إن المدينة هي مصدر إلهام بالنسبة إليه. وكاتدرائية كازان هي واحدة من الأماكن المفضلة لديه.

كاتدرائية كازان هي الأكثر تناغمًا وقد تكون أكثر كاتدرائية موسيقية في سانت بطرسبرغ. فابيو ماستر أنجلو المايسترو الإيطالي الشهير

قلعة بطرس وبولس هي أيضا مصدر إلهام بالنسبة لفابيو. فابيو هو المدير الفني لمهرجان "أوبرا للجميع" الذي يقام في صيف كل سنة. ويقول فابيو إن العديد من الأشخاص يتوافدون إلى سانت بطرسبرغ لحضور البرنامج الثقافي الغني ورؤية المدينة في آن واحد.

أثناء زيارتنا للمدينة، قصدنا مطعم ستاكينسايدر "Stackenschneider" حيث تتميز الوجبات بنكهة تاريخية لذيذة.

فيودور دوستويفسكي المؤلف الشهير لكتاب "الجريمة والعقاب" كان يأتي إلى هنا للمشاركة في المعارض الأدبية.

يمكننا تذوق المأكولات التاريخية الشهيرة في مدينة القصور التي تحتوي على أكبر عدد من المصانع، وتعتبر أهم مركز اقتصادي وعلمي وثقافي في روسيا.

وبفضل شبكة معقدة من القنوات والجداول، غالباً ما يطلق على سانت بطرسبرغ اسم “فينيسيا الشمال”.

قدم لنا مطعم "ميركو زانيني" الذي انتقل إلى هنا منذ فترة طويلة أفضل ما لديه.

الشارع مليء بالمباني التاريخية. ترتبط كنيسة القديس نيكولاس بالبحارة. انظروا إلى قناة كروكوف، إنها رومانسية للغاية. ميركو زانيني صاحب المطعم

في المدينة العديد من الأماكن الجديدة النابضة بالحياة. من بينها "سيفكابل"، مصنع تاريخي تحول إلى مساحة إبداعية.

وبالنسبة لسيرجاي كورنيف إن "جو المدينة الخاص بها هو العنصر السياحي الرئيسي هنا، تجد مزيجا من كل شيء، تاريخ المدينة والحياة الحديثة وايضا الفن المعاصر، المواسم الأربعة للمدينة وخلال هذه المواسم شيء جديد غير متوقع يحدث هنا".

جزيرة نيو هولاند هي واحدة من أحدث الوجهات السياحية في سانت بطرسبرغ. كانت تحت سيطرة البحرية الروسية وظلت مغلقة أمام الجمهور لعدة قرون. تم تحويل هذه المنطقة التاريخية إلى مساحة عامة. وكما هو الحال بعد كل زيارة قمت بها في سانت بطرسبرغ، كنت أشعر بالأجواء الفريدة للمدينة التي فاجأتني بآلاف الطرق.