كل ما يمكن أن تعرفه عبر تغطيتنا المباشرة لأعمال القمة الأوروبية في بروكسل

انطلقت أعمال القمة الأوروبية الاستثانية بمبنى يوروبا، بالمجلس الأوروبي الواقع بحي لالوا، وسط العاصمة البلجيكية بروكسل. وقبيل بدء هذه القمة

الأوروبية التي ستنعقد على مدى يومين، الخميس و الجمعة الأول و الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

الرئيس الفرنسي: تضامن التكتل مع قبرص واليونان في خلافهما مع تركيا أمر "غير مطروح للتفاوض".

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس لدى وصوله للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي أن تضامن التكتل مع بلدين عضوين هما قبرص واليونان في خلافهما مع تركيا أمر "غير مطروح للتفاوض".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون Francisco Seco/أب

وقال ماكرون، الذي لا طالما انخرط في سجالات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونشر طائرات حربية لدعم اليونان، "هذا التضامن غير قابل للتفاوض". وتابع "عندما تتعرض دولة عضو في الاتحاد الأوروبي للهجوم والتهديد وعندما لا يتم احترام مياهها الإقليمية فمن واجب الأوروبيين إظهار التضامن وسنكرر دعمنا لليونان وقبرص ولكن يجب علينا أيضًا إيجاد طرق للانخراط مجددا في حوار صعب مع تركيا".

رئيس المجلس الأوروبي: دول الاتحاد الأوروبي تقف جميعها مساندة لليونان وقبرص

من جهته قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "إن المباحثات ما بين القادة الأوروبيين ستركز على المسائل الدولية، وبشكل خاص تحديد طبيعة العلاقات ما بين أوروبا وتركيا ولا سيما بشأن التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط " مضيفا أن " دول الاتحاد الأوروبي تقف جميعها مساندة لليونان وقبرص من أجلل حماية الحقوق السيادية، توجد كثير من الخيارات فوق الطاولة نحن مستعدون للتصرف بشكل إيجابي وسوف نقرر ما هو التوجه الذي ستركن إليه دول الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى تحقيق أهدافنا"

رئيس الوزراء اليوناني: لم يعد من الممكن قبول استفزازات تركيا

رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس قال من جهته : "لقد حان الوقت لكي تناقش أوروبا بشجاعة وصدق ، نوع العلاقة التي تريدها حقًا مع تركيا، هناك شيء واحد مؤكد: لم يعد من الممكن قبول استفزازات تركيا ، سواء تم التعبير عنها من خلال إجراءات أحادية أو من خلال خطاب متطرف"

رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس Francisco Seco/أ ب

مضيفا " ليس فقط لأن سلوك تركيا ينتهك الحقوق السيادية لدولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي وهما اليونان وقبرص ولكن أيضًا بسبب أن سلوكها ينتهك أيضا المصالح الجيوسياسية الأوروبية المهمة في البحر الأبيض المتوسط".

ومضى قائلا " أمامنا الآن طريقان: الأول هو طريق الحوار والدبلوماسية ، نريد أن يقوم أساس الحوار الذي نبغي التوصل إليه، على احترام القانون الدولي ، وتجنب الإجراءات الأحادية الجانب التي تضر بقواعد علاقات حسن الجوار. أما الطريق الآخر فهو التوتر المتصاعد الذي سيؤدي حتماً - عاجلاً أم آجلاً - إلى الدفع بأن تتخذ أوروبا إجراءات ضد تركيا". مؤكدا أيضا " لقد أثبتت اليونان من خلال أفعالها أنها تريد اتباع المسار الأول وهنا يقع على عاتق تركيا أن تفعل الشيء نفسه، بصورة مستمرة"

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المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل داخل بنى المجلس الأوروبي في بروكسل ، الخميس ، 1 أكتوبر ، 2020. Francisco Seco/أ ب

المستشارة الألمانية: علينا حل النزاع في شرق المتوسط عبر السبل الدبلوماسية.

المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، قالت من جهتها بعيد وصولها إلى المجلس الأوروبي حيث تنعقد القمة " تركيا شريكة في الناتو وفي أزمة الهجرة، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى علاقة بناءة مع أنقرة. علينا حل النزاع في شرق المتوسط عبر السبل الدبلوماسية".

وتحاول القوى الأوروبية التخفيف من حدة النزاع بشأن الحدود البحرية والطاقة في المتوسط، لكن اليونان وقبرص على وجه الخصوص تضغطان من أجل اتّخاذ موقف متشدد حيال أنقرة. وتعرقل قبرص جهودا يبذلها شركاؤها في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الجهات الفاعلة في الأزمة السياسية في بيلاروس، وطالبت نيقوسيا بروكسل أولاً باتخاذ موقف بشأن تنقيب تركيا عن الغاز في مياهها.