اليابان تستورد ربع احتياجاتها النفطية من الإمارات

استوردت اليابان 18,143 مليون برميل من النفط الخام من دولة الإمارات في آب/أغسطس 2020، ما يمثل نسبة 24,8% من إجمالي الواردات النفطية اليابانية ذلك الشهر.

وحسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية في طوكيو، استوردت اليابان من السعودية 33,181 مليون برميل بنسبة 45,3% من إجمالي الواردات، ومن الكويت 6,266 مليون برميل بنسبة 8.6% ثم من روسيا بنسبة 7,0% .

وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان ذلك الشهر 73,189 مليون برميل وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 88,7%، أو 64,916 مليون برميل.

والإمارات من أغنى دول العالم بالنفط وهي عضو في مجموعة الدول المصدرة "اوبك".