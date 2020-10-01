دعوات لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ وماكرون يؤكد مشاركة مقاتلين سوريين في النزاع

دعا الرؤساء الأميركي والروسي والفرنسي إلى وقف إطلاق النار فوراً في مرتفعات ناغورني قره باغ التي تشهد مواجهات مسلحة بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن منذ خمسة أيام.

وقال قصر الإليزيه إن فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وإيمانويل ماكرون وجهوا دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار بشكل فوري بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

بحسب المصدر نفسه، حث الرؤساء أرمينيا وأذربيجان على الالتزام بإجراء مفاوضات دون تأجيل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونطيره الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في بيان مشترك أصدره الإليزيه "ندعو لوقف فوري للأعمال العدائية بين القوى العسكرية المعنية"، كما دعوا قادة البلدين "لاستئناف المفاوضات الجوهرية".

مقاتلون من سوريا

وأشار ماكرون كذلك إلى أن مشاركة مقاتلين سوريين في نزاع قره باغ أمر "خطير للغاية" و"يغيّر قواعد اللعبة".

وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة في قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "لدينا معلومات اليوم تشير بشكل مؤكد إلى أن مقاتلين سوريين من مجموعات جهادية انتقلت عبر غازي عنتاب للوصول إلى مسرح العمليات في ناغورني قره باغ. هذا واقع جديد خطير للغاية يغيّر الوضع".

في المقابل أعلن الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان إن أيّ وقف للعمليات العسكرية الأذرية يجب أن يمر بـ"انسحاب" القوات الأرمنية كاملاً من المنطقة المتنازع عليها.

وقال إردوغان إن وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ لن يكون ممكناً ما لم تنسحب القوات الأرمينية من المنطقة الانفصالية وغيرها من الأراضي الأذرية.

وقال الرئيس التركي في خطاب متلفز "يعتمد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في هذه المنطقة على انسحاب الأرمينيين من كل شبر من الأراضي الأذرية".