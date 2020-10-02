خرج موظفو قطاع الصحة في الأرجنتين في مسيرة جابت شوارع العاصمة بيونس أيرس، مطالبين بالرفع في الأجور، وتحسين ظروف عملهم. ويقول الممرض جورج ايغليزياس إن العاملين في القطاع الصحي تعرض حياتهم للخطر يوميا في غرف العناية المركزة، حيث يوجد عديد المرضى بكوفيد-19، مبينا انه وزملاءه هم من اختاروا هذه المهنة ولكنهم يريدون راتبا مناسبا. أما الممرضة فانيسا فارننديز فتطلب أن يتم توزيع معدات جيدة تساعد في العمل على مكافحة الوباء، كما طالبت بيوم راحة أسبوعية على الأقل. وقالت فانيسا إن طاقم التمريض لم يتوقف عن العمل، منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19 في الارجنتين.
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