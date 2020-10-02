شاهد: "الرجل العنكبوت الفرنسي" يتسلق أعلى مبنى إداري في فرانكفورت

قالت الشرطة الألمانية إن المتسلق الفرنسي آلان روبير يواجه تحقيقا جنائيا وغرامة، بعد تسلقه أحد أعلى المباني في فرانكفورت. فقد صعد روبير، المعروف باسم "الرجل العنكبوت الفرنسي" إلى أعلى مبنى إداري لشركة السكك الحديد "دويتشه بان"، بارتفاع 166 مترًا في العاصمة المالية لألمانيا، وكان روبير غير مقيد ويرتدي بدلة فضية وحذاء رعاة البقر. وقال المتحدث باسم شرطة فرانكفورت توماس هولرباخ لأسوشيتدبرس إن روبير يواجه ثلاث مشاكل بعد التسلق غير المصرح به: الأولى أن شركة "دويتشه بان" قدمت شكوى جنائية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير ضد روبير. والثانية أنه قد يُطلب منه دفع تكلفة عملية الشرطة لتأمين المنطقة أثناء التسلق. وأخيرًا، الطائرة المسيرة التي استخدمها فريق روبير لتصوير التسلق لم يكن لديها الإذن المطلوب، ويمكن أن تتحمل غرامة أخرى. كما قال هولرباخ إنه بصفته مقيمًا أجنبيًا، طُلب من روبرت إيداع ضمان ضد الإجراءات الجنائية المحتملة في المستقبل.
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