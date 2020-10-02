ترامب يعلن إصابته وإصابة السيّدة الأولى ميلانيا ترامب بوباء كوفيد-19

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، الجمعة، أن نتيجة اختبار كوفيد-19 التي قام بها جاءت إيجابية وذلك عبر حسابه الرسمي في تويتر.

وقال الرئيس الجمهوري "نتيجة الاختبار الذي أجريناه، السيدة الأولى (ميلانيا ترامب) وأنا، جاءت إيجابية. سنبدأ بحجر صحي فوراً..."

وفي أوّل تعليق رسمي بعد الإعلان قالت مصادر طبية في البيت الأبيض إن ترامب "بخير" وإنه "سيواصل ممارسة عمله" وسيبقى خلال "فترة النقاهة" في البيت الأبيض.

وألغى الرئيس سفره إلى فلوريدا الذي كان مقرراً الجمعة من أجل تجمع انتخابي ضمن حملته التي يخوضها قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتأثر السوق الاقتصادية العالمية بعد إعلان ترامب حيث سجّل تراجع في البورصات الأوروبية، كما تراجعت أسعار الأسهم في السوق الآجلة الاميركية وتراجع مؤشر داو جونز 1,7 في المئة وستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 1,6 في المئة فيما ارتفع الين مقابل الدولار.

تمنيات دولية بالشفاء

تمنى رئيس المجلس الأوروبي، البلجيكي شارل ميشال الشفاء العاجل للرئيس الأميركي بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس، وكذلك فعل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

من جهته تمنى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، للرئيس الأميركي الشفاء "العاجل والتام". وكان ترامب هاجم المنظمة مراراً واتهمها بأنها مقربة من الصين.

وأوقف ترامب التمويل الأميركي للمنظمة وهدد بانسحاب الولايات المتحدة منها.

ومن موسكو، تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشفاء العاجل لدونالد ترامب في رسالة يوم الجمعة قائلا إنه واثق من أن صفات الزعيم الأميركي ستساعده في محاربة فيروس كورونا.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله في الرسالة "أنا مقتنع بأن حيويتك ومعنوياتك العالية وتفاؤلك ستساعدك على مواجهة هذا الفيروس الخطير"قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرمين للصحافيين "بالطبع، نتمنى للرئيس ترامب شفاءً عاجلاً وسهلاً".

وكان ترامب قال مساء الخميس إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين ايجابية.

وكتب الرئيس على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا". وأضاف "في الاثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!". ولم يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يومًا.