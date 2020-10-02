شاهد: احتجاجات في التبت ضد الصين تنادي بالحرية

خرج عشرات سكان التبت في مسيرة في مكليود غانج في الهند، موطن الزعيم الروحي للتبت في الهند، دالاي لاما. وأحرق المحتجون علم الصين، كما رددوا هتافات تنادي بالحرية. وقال مؤتمر شباب التيبت إن مظاهرات مشابهة جرت في 60 مدينة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة الصينية بحسب المؤتمر. وتمثل الاحتجاجات يوم الحراك العالمي لإظهار التضامن مع الصينيين المدافعين عن حقوق الإنسان، ومواطني التبت والإيغور وهونغ كونغ، والمنغوليين الجنوبيين وسكان تايوان.
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