إيران تفرج "مؤقتاً" عن باحثة فرنسية

أفرجت طهران بشكل موقت عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه التي تمضي منذ العام 2019 حكماً بالسجن خمس سنوات، مع بقائها في العاصمة الإيرانية مزودة بسوار إلكتروني، على ما أفاد محاميها السبت.

وقال المحامي سعيد دهقان لوكالة فرانس برس "تم الإفراج عن موكلتي فاريبا عادلخاه مع سوار الكتروني. هي الآن مع عائلتها في طهران"، مضيفاً "لم نبلّغ بعد بتاريخ لعودتها إلى السجن، لكن نأمل في أن يصبح هذا الإفراج الموقت، دائماً كما كان الحال مع رولان مارشال"، زميلها الذي أفرج عنه في آذار/مارس الماضي في إطار عملية تبادل سجناء.