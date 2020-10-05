مفوضة شؤون البحث والابتكار تبدأ حجرا صحيا بعد إصابة عضو في فريقها بكورونا

أعلنت مفوضة شؤون البحث والابتكار والثقافة والتعليم ماريا غابرييل الاثنين، أنها ستلزم الحجر الصحي بعد أن تم إبلاغها أن أحد أعضاء فريقها ثبتت إصابته بكوفيد-19.

وكتبت مفوضة شؤون البحث والابتكار والثقافة والتعليم ماريا غابرييل في تغريدة لها " أبلغت مساء أمس أن نتيجة اختبار أحد أعضاء فريقي بكوفيد-19 مؤكدة، لذلك فإنه وبانتظار نتائج الاختبار فإنني أنا وفريقي بالكامل قررنا التزام عزل أنفسنا امتثالا لبروتوكولات الصحة العامة وسنواصل العمل من المنزل، أشعر بصحة جيدة ولا أعاني من أعراض"

من جهتها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين أنها ستلزم الحجر الصحي ليوم رغم خضوعها لفحص أظهر عدم إصابتها بكوفيد-19، بعد اجتماع الأسبوع الماضي مع شخص أظهر اختبار لاحقا أنه مصاب بالوباء.

وكتبت فون دير لايين في تغريدة "تبلغت بأنني شاركت في اجتماع الثلاثاء الماضي حضره أيضا شخص جاءت نتيجة فحصه أمس (الأحد) إيجابية لكوفيد-19. وعملا بالتنظيمات المعتمدة، ألزم إذا العزل حتى صباح غد (الثلاثاء)". وأشارت إلى أن نتيجة فحصها الخميس كانت سلبية وأنها ستخضع لاختبار جديد الاثنين.