شاهد مهرجان فن الأرض لمنحوتات من الطبيعة في روسيا

تظهر لقطات مصورة، رستم إسماجيلوف وهو يضع اللمسات الأخيرة على عمله المشارك في مهرجان فن الأرض الأول في روسيا.

ويشجع المهرجان الفنانين على تقديم أعمالهم كجزء لا يتجزأ من الطبيعة، ويقول إسماجيلوف: "عملي هو محاولة لإدخال الفن في النظام البيئي.... وهذا يجعل هذه الأشياء الفنية أكثر جاذبية ".

وكل الأعمال الفنية المشاركة في المهرجان صنعت من مواد طبيعية مثل: الخشب، الجذور، الحجارة، والأغصان.

ويعتبر كونستانتين إفدوكيموف، منظم المهرجان ورئيس نقابة النحت المعاصر بأن المهرجان: " فرصة للابتعاد عن تسويق الفن والانتقال إلى الطبيعة، إلى بيئة أقرب إلى الناس، وبيئة متاحة للجميع."