Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
سيدتان تستمتعان بعروض الشارع

خرج العشرات إلى شوارع ريو دي جانيرو البرازيلية للرقص والغناء، بعد أسابيع من إعلان السلطات احتمال تأجيل أو إلغاء الكرنفال السنوي الشهير، إلى أجل غير مسمى.

وجاء الاحتفال رغم ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث أصيب في هذه المدينة وحدها نحو 173000 شخص، توفي منهم نحو 18000.

No Comment المزيد من