خرج العشرات إلى شوارع ريو دي جانيرو البرازيلية للرقص والغناء، بعد أسابيع من إعلان السلطات احتمال تأجيل أو إلغاء الكرنفال السنوي الشهير، إلى أجل غير مسمى.

وجاء الاحتفال رغم ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث أصيب في هذه المدينة وحدها نحو 173000 شخص، توفي منهم نحو 18000.