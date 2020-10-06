أحيا قادة الاحتجاج وسياسيون وناجون في تايلاند الذكرى 44 لمذبحة الطلاب، التي تعد واحدة من أحلك الفترات في تاريخ البلاد، وسط تصاعد الموجات الاحتجاجية المناهضة للحكومة.

وأقيم حفل إحياء الذكرى في جامعة تاماسات في بانكوك حيث اجتمع الناجون وأهالي الضحايا والمعزون لتذكر المأساة، وقد أقيم معرض لتصوير فظاعة المذبحة.

وكانت الشرطة شبه العسكرية المسلحة واليمينيون شنوا سنة 1976 هجوما على المتظاهرين المحاصرين داخل الجامعة، وقتلوا أكثر من أربعين طالبا، ثم قام الجيش بانقلاب عسكري في أعقاب الحادث.