زعيمة لسكان الأمازون الأصليين ضمن قائمة التايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2020

أدرجت مجلة التايم، الزعيمة نيمونتي نينكويمو، إحدى القيادات النسائية للسكان الأصليين في غابة الأمازون في قائمتها لأكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2020.
ففي أبريل/ نيسان 2019، تنقل العشرات من سكان وواراني الأصليين إلى قاعة محكمة صغيرة في مدينة بويو في الأمازون في الإكوادور لحضور الدعوى القضائية التي رفعوها ضد الحكومة بسبب بيع أراضي مجتمع وواراني في غابات الأمازون إلى شركة النفط.
وحضر سكان مجتمع وواراني الجلسة التي حكم خلالها القضاة لصالحهم وهم يحملون رماحًا طويلة ويرتدون طلاءًا أحمر الوجه التقليدي وعصابات رأس مزينة بالريش.
يعتبر النفط الخام في منطقة الأمازون منتج التصدير الرئيسي، وعلى الرغم من انخفاض الأسعار التي يشهدها سوق الذهب الأسود إلا أنه يعتبر أكبر مصدر لتمويل اقتصاد الإكوادور القائم على الدولار.
وتؤثر عمليات استغلال النفط على المجتمعات الأمازونية التي تعاني من تلوث مصادر المياه وبقع الذهب الأسود بالإضافة إلى إزالة الغابات والصعوبة المتزايدة للصيد بسبب إبعاد الحيوانات.
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