ترامب لا يعاني من أي أعراض منذ 24 ساعة ولم يصب بالحمى منذ أربعة أيام

أكد طبيب دونالد ترامب الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي الذي ثبتت إصابته بوباء كوفيد-19 قبل أسبوع، لا يعاني من أي أعراض منذ 24 ساعة ولم يصب بالحمى منذ أربعة أيام.

وبدأت النشرة الصحية المقتضبة التي أعدها طبيبه شون كونلي بعبارة غير إعتيادية "الرئيس يقول هذا الصباح "أشعر بأنني بحالة صحية جيدة!". وتابع الطبيب "لم يصب بالحمى منذ أكثر من أربعة أيام ولم تظهر عليه أعراض منذ أكثر من 24 ساعة".

وأوضح كونلي أن التحاليل الأخيرة على عينات أخذت الاثنين سمحت برصد أجسام مضادة لكوفيد-19 كانت غير موجودة مساء الخميس عندما شخصت إصابته.