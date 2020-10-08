الحزب الديمقراطي الأمريكي يريد إجراء تحقيق حول قدرة ترامب على الحُكم

أعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الخميس أنها ستقدم الجمعة مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرة دونالد ترامب الذي لا يزال يعالج من إصابته بمرض كوفيد-19 على قيادة الولايات المتحدة .

وقال مكتب بيلوسي في بيان إن مشروع القانون هذا من شأنه أن "يساعد في ضمان قيادة فعّالة وغير منقطعة في أعلى منصب في الفرع التنفيذي للإدارة" الأمريكية". وتندرج هذه اللجنة في إطار التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي ينص على تنازل الرئيس عن مقاليد السلطة لنائبه إذا لم يعد في وضعه يسمح له بالحكم.

ولا تزال نتيجة هذه المبادرة غير مؤكدة، حيث يحظى دونالد ترامب بدعم واسع بين الجمهوريين وخاصة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري بالأغلبية.