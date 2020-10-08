اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين لحزب الفجر الذهبي في شوارع أثينا الأربعاء بعد أن قضت محكمة يونانية بأن حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف يعمل كمنظمة إجرامية. وأصدرت المحكمة حكمًا تاريخيًا بإدانة الحزب خلال محاكمة ماراثونية استمرت خمس سنوات.

وقبل النطق بالحكم، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة مناهضة للفاشية شارك فيها أكثر من 15 ألف شخص أمام مبنى المحكمة.

وشددت الإجراءات الأمنية أثناء صدور الحكم، حيث تم نشر حوالي ألفي شرطي، بالإضافة إلى طائرة مسيرة وطائرة هليكوبتر للشرطة. ودانت المحكمة سبعة مشرعين سابقين في حزب الفجر الذهبي، بمن فيهم زعيم الحزب نيكوس ميشالولاكوس، بتهمة قيادة منظمة إجرامية، بينما أدين الآخرون بالمشاركة في منظمة إجرامية.