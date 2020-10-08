شاهد: رسومات عملاقة من نبات الأرز تحث سكان كوريا الجنوبية على الابتهاج وسط جائحة كورونا

عبر مساحات شاسعة من حقول الأرز في جنوب عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، صممت رسومات عملاقة من نباتات الأرز، تظهر جليا من السماء تدعو سكان البلاد إلى "الإبتهاج"وسط مواجهة جائحة فيروس كورونا.
يتكون التصميم الرسمي النباتي من أنواع مختلفة من الأرز ويتجلي في أشكال واضحة عند النظر إليه من الأعلى . الصور النباتية تعد مبادرة ترويجية سنوية صممها وزرعها أطفال ومزارعون محليون.
ومن ضمن الرسومات النباتية، دعسوقة ضخمة ترمز إلى الزراعة الصحية التي تستخدم المبيدات الحشرية بشكل منخفض وكذلك سمكة مزارع يحرث أرضه بثور.
No Comment المزيد من
شاهد: مدينة الأشباح القبرصية تتأهب لإعادة الفتح بعد 46 عاما
شاهد: ولادة أول صغير زرافة في فرنسا منذ أكثر من 30 عاما
شاهد: اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومؤيدي حزب الفجر الذهبي اليوناني الذي أعلنه القضاء "منظمة إجرامية"
الأرجنتينيون يتظاهرون لمطالبة صندوق النقد الدولي بإعادة جدولة ديونه
زعيمة لسكان الأمازون الأصليين ضمن قائمة التايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2020
شاهد: متظاهرون يونانيون يحتجون ضد زيارة أمين عام حلف "الناتو" إلى بلادهم
شاهد: التايلانديون يحيون الذكرى 44 للمذبحة المحزنة
شاهد.. أهالي ريو دي جانيرو يتحدون كورونا ويخرجون للرقص والغناء
شاهد: عشرات الآلاف من أتباع "الطريقة المريدية" بالسنغال يحجون إلى طوبى وسط مخاوف من تفشي كورونا
شاهد.. عمال المطاعم في براغ يتظاهرون بسبب إجراءات الحجر الجديدة
شاهد: الفيضانات تغمر جنوب فرنسا
شاهد مهرجان فن الأرض لمنحوتات من الطبيعة في روسيا
شاهد: مكسيكيون يباركون حيواناتهم الأليفة بالكنيسة في اليوم العالمي للحيوان
شاهد: سحر مهرجان "الليلة البيضاء" في تايبيه
شاهد: العاصفة أليكس تجرف المنازل وتدمر الطرقات في جنوب شرق فرنسا
شاهد: متظاهرون في ألمانيا والدول الجارة يقيمون سلسلة بشرية للاحتجاج ضد إجراءات الحد من تفشي كورونا
شاهد: غرافيتي "ترامب ضد كورونا" على جدران مبنى مدمر في سوريا
شاهد: فيتنام تتحدى كورونا بالرقص على أنغام مهرجان التنين
شاهد.. طهاة يقرعون الطناجر في فرنسا احتجاجا على قيود الحجر
شاهد.. حيوانات أليفة للترفيه عن نزلاء "دور المسنين" في البرازيل