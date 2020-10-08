شاهد: رسومات عملاقة من نبات الأرز تحث سكان كوريا الجنوبية على الابتهاج وسط جائحة كورونا

عبر مساحات شاسعة من حقول الأرز في جنوب عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، صممت رسومات عملاقة من نباتات الأرز، تظهر جليا من السماء تدعو سكان البلاد إلى "الإبتهاج"وسط مواجهة جائحة فيروس كورونا.

يتكون التصميم الرسمي النباتي من أنواع مختلفة من الأرز ويتجلي في أشكال واضحة عند النظر إليه من الأعلى . الصور النباتية تعد مبادرة ترويجية سنوية صممها وزرعها أطفال ومزارعون محليون.

ومن ضمن الرسومات النباتية، دعسوقة ضخمة ترمز إلى الزراعة الصحية التي تستخدم المبيدات الحشرية بشكل منخفض وكذلك سمكة مزارع يحرث أرضه بثور.