روسيا تسجّل عدداً قياسياً من الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19

سجّلت روسيا الجمعة عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق حصيلة نشرتها الحكومة، تجاوزت العدد القياسي السابق الذي سُجّل مع بداية تفشي الوباء في البلاد في أيار/مايو.

وأعلن مسؤولون تسجيل 12 ألفا و126 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليون و272 ألفا و238، وهي رابع أعلى حصيلة في العالم.

وبلغت أعلى حصيلة يومية سابقة للإصابات في روسيا 11 ألفا و656 سجّلت في 11 أيار/مايو.