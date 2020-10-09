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صورة من المتحف

افتتحت مدينة ميلانو الإيطالية معرضاً تفاعلياً يحاكي ثلاث غرف من منزل الفنانة المكسيكية فريدا كالو. وقضت كالو (1907 – 1957) معظم أوقاتها في تلك الغرف في منزلها الشهير بالعصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

ويمكن لزوار المعرض استكشاف الاستوديو الخاص بكالو بما في ذلك ألوان الباستيل والدهانات التي استخدمتها في رسم لوحاتها.

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