افتتحت مدينة ميلانو الإيطالية معرضاً تفاعلياً يحاكي ثلاث غرف من منزل الفنانة المكسيكية فريدا كالو. وقضت كالو (1907 – 1957) معظم أوقاتها في تلك الغرف في منزلها الشهير بالعصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

ويمكن لزوار المعرض استكشاف الاستوديو الخاص بكالو بما في ذلك ألوان الباستيل والدهانات التي استخدمتها في رسم لوحاتها.