احتج العشرات من الفلسطينيين الجمعة، في قرية بيت دجن في الضفة الغربية ضد عمليات إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة بالمنطقة.

وقام المتظاهرون بأداء صلاة الجمعة خلال الاحتجاج وغرس كمية من الأشجار غير أن قوات الإسرائيلية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

كما نقل عدد من المتظاهرين في سيارات الإسعاف بعد استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.