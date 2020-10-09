سارع الإسبان في إقليم الباسك نحو مراكز التحليل الخاصة بالكشف عم فيروس كورونا المستجد وسط ارتفاع نسبة الإصابة بالمرض في البلاد. واصطف المواطنون امام المراكز لدخول المراكز. وقالت إحدى السيدات "جئت لأنه طُلب مني الحضور. لست قلقة لأنني أتخذ إجراءات وقائية، ولا أعتقد أن الاختبار سيكون إيجابيًا". البعض الآخر قصد المراكز من اجل الإستفسار عن الإجراءات المتبعة في حالة الإتصال مع أشخاص مصابين بكوفيد-19.