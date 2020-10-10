اجتاحت فيضانات عارمة ولاية كوجي النيجيرية، حيث أصبح الآلاف بلا مأوى بعد أن دُمرت العديد من المباني والأراضي الزراعية وأصبح الوصول إلى الطرق غير ممكن.

وقالت حكومة ولاية كوجي إنها أنشأت العديد من مخيمات النازحين وزودت المتضررين بمواد الإغاثة، إلا أن بعض النازحين يشكون من نقص المساعدة في مخيماتهم.