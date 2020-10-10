شاهد: محتجون كتالونيون يحرقون صور الملك الإسباني خلال زيارته لبرشلونة

احتج المئات من الكتالونيين الذين يطالبون باستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا على زيارة الملك الإسباني فيليب السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى برشلونة يوم الجمعة. وقام المحتجون بحرق صور للملك الإسباني مع رفع الأعلام الكتالونية ولافتات مناهضة للحكومة الإسبانية.

وتأتي زيارة الملك ورئيس الوزراء لحضور جوائز الابتكار في أسبوع الاقتصاد الجديد في برشلونة.