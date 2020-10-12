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شاهد: فيضانات كبيرة في فيتنام تودي بحياة 18 شخصا على الأقل

لقي ما لا يقل عن 18 شخصًا مصرعهم وفُقد أكثر من 12 شخصًا بعد أن غمرت الفيضانات عديد المنازل وسط فيتنام، حسبما أعلنت السلطات الإثنين، فيما تُهدد عاصفة أخرى بهطول أمطار غزيرة جديدة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الحكومية قرى بأكملها تحت الماء في كوانج تري وكوانج نام، كما اجتاحت مياه الفيضانات مدينة هيو الإمبراطورية والمدينة السياحية الكبيرة هوي آن، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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