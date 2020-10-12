شاهد: شفيونتيك تحتفل بلقب رولان غاروس على سطح "غاليري لافاييت"

استكملت البولندية اليافعة إيغا شفيونتيك اليوم الأحد احتفالات فوزها الاستثنائي ببطولة رولان غاروس للتنس بالتقاط صور لها بصحبة كأس البطولة على سطح متجر "غاليري لافاييت" الباريسي الشهير.

وأصبحت المصنفة 54 عالمياً (19 عاماً) أول بولندية تفوز بلقب إحدى بطولات التنس الكبرى (غراند سلام) بعد فوزها على الأميركية صوفيا كنين (المصنفة رابعة) بمجموعتين لصفر (6-4 و6-1) أمس السبت.

شفيونتيك AFP

كذلك تعد شفيونتيك صاحبة التصنيف الأقل على الإطلاق والأصغر سناً للفوز بالبطولة منذ عام 1992.

شفيونتيك AFP

وظهرت شفيونتيك الأحد في بالغ سعادتها حاملة كأس البطولة تحت أشعة الشمس وخلفها برج إيفل في قلب العاصمة الفرنسية.