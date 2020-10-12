شاهد: مئات السيارات في مسيرة مناهضة لإجراءات الإغلاق في إسبانيا بدعوة من اليمين المتطرف

شاركت مئات السيارات في مسيرة في مدريد ومدن إسبانية أخرى الاثنين للمطالبة باستقالة الحكومة اليسارية بدعوة من اليمين المتطرف.

ورفعت لافتات كتب عليها "ارحل سانشيز!" و "استقل" في تحرك مدريد الذي نظمه حزب "فوكس" اليميني المتشدد بمناسبة العيد الوطني الأسباني.

وسارت مئات السيارات والدراجات النارية التي تحمل العلم الإسباني عند الظهيرة في جادة دي لا كاستيلانا الضخمة، حيث يقام عادة العرض العسكري في 12 تشرين الأول/أكتوبر، والذي تم إلغاؤه هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

كما نُظمت مسيرات للسيارات في فالنسيا (شرق) وملقة وإشبيلية (جنوب)، وفق ما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. في ساحة كولون الواقعة وسط مدريد، انضم العديد من المتظاهرين الملثمين سيراً بصحبة عائلاتهم غالباً إلى المركبات المركونة وسط الأعلام الحمراء والصفراء، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وينتقد المتظاهرون بشكل خاص إدارة الوباء من قبل حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، وخصوصا ان إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تضررًا وتواجه موجة ثانية كبيرة من العدوى. واثار قرار الحكومة المركزية بإعلان حالة التأهب - التي ترقى إلى مستوى حالة الطوارئ الصحية - الجمعة في مدريد للحد من انتشار الفيروس، غضب المتظاهرين.