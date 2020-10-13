الخارجية الألمانية تحذر تركيا من "الاستفزازات" في البحر المتوسط

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم، الثلاثاء، تركيا إلى "وضع حدّ لدورة التوتر والاستفزاز" في شرق المتوسط، حيث أرسلت أنقرة للتو سفينة للتنقيب عن الغاز الطبيعي إلى منطقة بحرية متنازع عليها مع اليونان.

وقال ماس في بيان "إذا كان هناك فعلاً مشروع تركي لاستكشاف حقول الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها في شرق المتوسط، فهذا سيعتبر نكسة كبيرة لمساعي خفض التوتر".

ويزور ماس اليونان وقبرص بدءاً من الثلاثاء للبحث في شؤون عدّة أبرزها التوتر "مع الجار التركي" شرقي المتوسط.

وأضاف ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "يجب على أنقرة أن تنهي دورة التهدئة والاستفزاز إذا كانت الحكومة مهتمة بإجراء محادثات".

وأثارت تركيا الإثنين توتراً جديداً مع جيرانها بعد أن أعلنت عزمها على إعادة إرسال سفينة الاستكشاف عروج ريس إلى شرق البحر المتوسط.

وسبق أن تسببت هذه السفينة بتوتر دبلوماسي وعسكري حاد في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وأدت إلى تنظيم مناورات بحرية متنافسة في قامت بمهمة بحثاً عن مخزون محتمل من النفط والغاز في عمق البحر قبل أن تسحبها تركيا الشهر الماضي.

وقال ماس إنه أكد لشركاء الاتحاد الأوروبي أن اليونان وقبرص لهما "تضامن ألمانيا الكامل" وحث تركيا على ضمان عدم إحباط الحوار مع اليونان "بإجراءات أحادية". يمكن أن تجري مناقشة الوضع المتصاعد خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ الخميس.