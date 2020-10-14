أذربيجان تقصف أرمينيا والأخيرة تقول إنها تحتفظ بحق الرد

قالت وزارة الدفاع الأذرية، اليوم، الأربعاء، إنها قصفت موقعين لإطلاق الصواريخ في أرمينيا، مضيفة أن الموقعين "استخدما خلال النزاع المسلح في إقليم ناغورني قره باغ" وخُصِّصا لاستهداف مناطق مدنيّة أذرية.

وأكدت وزارة الدفاع الأرمنية أن منطقتين في أراضي أرمينيا تعرّضتا لقصف، غير أنها نفت إطلاق صواريخ باتجاه أذربيجان. وأضافت الوزارة أنها "تحتفظ بحق الرد واستهداف كل البنى التحتية العسكرية أو المعدات العسكرية على الأراضي الأذرية".