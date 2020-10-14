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طوابير إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد-19 في مدينة ليون الفرنسية

شهد قصر الرياضات في مدينة ليون بفرنسا توافد عدد كبير من المواطنين لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد. ويأتي هذا الإجراء في إطار إستراتيجية وضعتها السلطات من أجل الكشف المبكر عن الفيروس بعيد تسجيل ارتفاع واضح في عدد المصابين بالوباء منذ أيام. وحذرت الأوساط الصحية الفرنسية من ارتفاع الإصابات خلال الموجة الثانية حيث صنفت بعض المناطق في خانة المناطق "الحمراء" وهي المناطق الخطيرة والتي يتم فيها اتخاذ اجراءات خاصة للتعامل مع الفيروس.

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