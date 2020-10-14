وفاة الفنان المصري الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما

تُوفي الفنان المصري الكبير وأحد عمالقة السينما المصرية الممثل محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً، بحسب ما أعلن نجله صباح الأربعاء.

وكتب الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "توفي الى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. أسألكم الدعاء".

ياسين من مواليد محافظة بورسعيد الساحلية في شمال مصر، تخرج من كلية الحقوق وبدأ مسيرته الفنية في أواخر الستينيات من خلال المسرح. وأثرى ياسين خزائن السينما والدراما والمسرح في مصر على مدار تاريخه، حيث شارك في أكثر من 150 فيلماً وأكثر من 60 عملاً درامياً و20 مسرحية.

وكانت بطولته الأولى كممثل أمام الفنانة المصرية الكبيرة الراحلة شادية حين جسّد شخصية "حمدي" في فيلم "نحن لا نزرع الشوك" عام 1970.