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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: باحثون أمريكيون يدربون الكلاب على كشف كوفيد-19

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بقلم:  رشيد سعيد قرني
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كلب يتشمم فيروس كورونا
كلب يتشمم فيروس كورونا   -   حقوق النشر  ANTTI AIMO-KOIVISTO/Lehtikuva
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يقوم باحثون أمريكيون بتدريب الكلاب على البحث عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا رغم عدم ظهور أي أعراض عليهم.

ويعمل الباحثون على تدريب الكلاب على استخدام حاسة الشم القوية لديهم لرصد الشخص المصاب بالفيروس التاجي.

ويأمل الباحثون في إرسال الكلاب المدربة تدريباً خاصاً إلى النقاط الحساسة في الأماكن العامة التي تنشر فيها العدوى مثل المطارات و المدارس، للمساعدة في تحديد حالات كوفيد-19 غير المشخصة.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم جراء كورونا إذ سجّلت 215089 وفاة حتى الان.

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