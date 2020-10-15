شاهد: ألوصور يباع في مزاد علني باريسي ب 2.5 مليون يورو

بيع هيكل عظمي متحجر لديناصور من فصيلة "ألوصور" ، في باريس بنحو 2.5 مليون يورو (أي نحو 3 ملايين دولار أميركي). والهيكل يعود للحيوان الذي عاش في الفصل الجوراسي، أي منذ نحو 150 مليون سنة.
وعثر على الديناصور في وايومنغ الأميركية في 2016.
وعبّر القيم على المزاد الباريسي، أليكساندر غيكيللو، عن سعادته بعملية البيع قائلاً إن المبلغ الإجمالي بلغ نحو 4 ملايين دولار أميركي، إذا ما احتسبت رسوم الشراء.
ويعد هيكل الحيوان سليماً إلى حدّ كبير، حيث أن 70 بالمئة منه مؤلف من عظام وجمجمة وأسنان حقيقة، وبلغ علوّه ثلاثة أمتار ونصف تقريبه وطوله 10 أمتار، وهو أحد أكبر الديناصورات التي عرفها العلم.
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