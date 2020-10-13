شاهد: هيكل ديناصور نادر يعرض للبيع في المزاد في باريس

يعرض هيكل عظمي متحجر نادر لديناصور "الألوصور" السلف القديم لسلالة التيرانوصور للبيع في المزاد في دار "درووت" للمزادات في باريس يوم الثلاثاء.

وقال ألكسندر جيكويلو، محافظ المزاد، لوكالة أسوشييتد برس: "يفكر المرء على الفور في سلسلة الأفلام الأمريكية: الحديقة الجوراسية". وقال إنه يتوقع اهتماماً من المتاحف الخاصة الصغيرة، أو حتى من مشتري خاص ثري حريص على عرض هذه الحفرية في منزله.

وتم العثور على بقايا هذا الديناصور البالغ من العمر 150 مليون عام من العصر الجوراسي في مزرعة أمريكية في وايومنغ في عام 2016. وقد كان سليماً إلى حد كبير حيث أن أكثر من 70 في المائة من الهيكل العظمي المقدم للمزاد مُكوّن من العظام المتحجرة الحقيقية والجمجمة والأسنان والمخالب.

أوضح إياكوبو بريانو، عالم الحفريات وخبير مبيعات الأحافير، أن "الأجزاء القليلة المفقودة قد أعيد إنشاؤها بواسطة قوالب متخصصة تستند إلى الهيكل العظمي الأصلي".

ويبلغ طول هذا الألوصور الذي أعيد تشكيله 10 أمتار وارتفاعه 3.5 مترًا، وهو أحد أكبر الأنواع المعروفة من الدينصورات حتى الآن.