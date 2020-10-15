شاهد: اشتباكات بين مؤيدي الملكية ومعارضيها في تايلاند

شهدت العاصمة التايلاندية بانكوك وقوع اشتباكات بين مؤيدي التاج الملكي ومعارضيه اليوم الأربعاء.
وأصيب شخص على الأقل خلال المناوشات التي اضطرت الشرطة إلى التدخل لفضها.
وتشهد تايلاند سلسلة من المظاهرات المعارضة للملكية منذ الصيف الماضي إلا أن اليوم كان الأول لوقوع مثل تلك الاشتباكات بين متظاهري الفريقين.
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