شاهد: عمال إعادة تدوير النفايات أحدث ضحايا كورونا في كينيا

يعمل آلاف الأشخاص في أفقر أحياء نيروبي على تأمين قوت يومهم من خلال البحث عن الطعام أو المواد القابلة لإعادة التدوير في مكب النفايات الرئيسي في داندورا شرق العاصمة الكينية والذي يعد أحد أكبر مقالب النفايات في أفريقيا.

وادت الإجراءات التي اتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد وحالة الإغلاق الجزئي التي طالت الفنادق والمطاعم والشركات لمنع استشراء الوباء القاتل إلى وصول أعداد أقل من النفايات القابلة للتدوير مما ساهم بحرمان فقراء نيروبي من الفرصة الوحيدة التي كانت متاحة أمامهم لكسب رزقهم.