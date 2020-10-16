البيت الأبيض يرفض عرض بوتين "غير المقبول" حول معاهدة نيو ستارت

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنّ العرض الذي تقدّم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمديد معاهدة "نيو ستارت" لخفض الأسلحة النووية عاماً واحداً "بلا شروط"، "غير مقبول".

وكتب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي روبرت اوبراين في تغريدة أنّ "الولايات المتحدة اقترحت تمديداً لمعاهدة نيو ستارت لعام واحد في مقابل تجميد الرؤوس النووية للولايات المتحدة وروسيا خلال هذه الفترة". واضاف أنّ "جواب الرئيس الروسي اليوم الساعي إلى تمديد نيو ستارت من دون تجميد

واقترح بوتين الجمعة بأن تمدد موسكو وواشنطن لمدة عام وبدون شروط معاهدة "نيو ستارت" (ستارت الجديدة)، آخر اتفاقية أساسية بين البلدين للحد من الأسلحة النووية.

وتم التوقيع على اتفاقية ستارت الجديدة في نيسان/أبريل 2020 لكنها دخلت حيّز التنفيذ في شباط/فبراير 2011. وتبلغ مدة الاتفاقية عشر سنوات قابلة للتمديد.

ونقل بيان للكرملين عن بوتين قوله خلال اجتماع المجلس الأمني "لدي مقترح -- وهو تمديد الاتفاق الحالي دون أي شروط مسبقة لمدة عام على الأقل ليتسنى لنا إجراء مفاوضات حقيقية".

وطلب بوتين من وزير الخارجية سيرغي لافروف "صياغة موقفنا لمحاولة التوصل إلى رد متسق نوعا ما على الأقل في المستقبل القريب".

وازدادت حدة التوتر على مدى شهور بشأن مصير المعاهدة التي تحد عدد الرؤوس النووية التي بإمكان واشنطن وموسكو امتلاكها وتنقضي مهلتها في الخامس من شباط/فبراير 2021.

وأفادت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع روسيا على تمديد المعاهدة، لكن موسكو سارعت برفض الشروط الأميركية.

ومع بقاء ثلاثة أسابيع فقط للانتخابات الأميركية التي يتخلّف الرئيس دونالد ترامب فيها عن خصمه جو بايدن في الاستطلاعات، أشارت الإدارة الأميركية إلى أنها ستدعم الإبقاء على المعاهدة لمدة لم تحددها.

وقال بوتين الجمعة إنه سيكون "مؤسفا للغاية" إذا انقضت مهلة المعاهدة دون أن تستبدل بأخرى مشابهة.

وأفاد أن "نيو ستارت" نجحت في السيطرة على سباق التسلح وأضاف أن على المجتمع الدولي ألا يُترك دون "وثيقة أساسية من هذا النوع".

وتم التوقيع على الاتفاقية عام 2010 في ذروة الآمال بإعادة إطلاق العلاقات بين موسكو وواشنطن، في عملية قادها الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما ونظيره الروسي حينها دميتري ميدفيديف.

لكن سرعان ما ارتفع منسوب التوتر مجددا مع عودة بوتين إلى الرئاسة في 2012.

وأفاد لافروف أن موسكو تفضّل تمديد المعاهدة القائمة لخمس سنوات إضافية دون شروط لكنها مستعدة مع ذلك للتوصل إلى اتفاقية جديدة مع الأميركيين.

وقال إن موسكو قدّمت لواشنطن بعض "المقترحات الملموسة".

وأفاد أن الولايات المتحدة ردت بعدد من المقترحات وصفت بأنها شروط مسبقة لتمديد "نيو ستارت".

وتصر إدارة ترامب دون نتيجة على دخول خصمتها الصين في المعاهدة التي تحد عدد الرؤوس النووية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا امتلاكها بـ1500.