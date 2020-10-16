شاهد: حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات في موسكو لمواجهة كورونا

في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة الماضية في العاصمة الروسية موسكو، تم إطلاق حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها في موسكو لمواجهة الوباء القاتل.

وشهدت روسيا عودة ظهور الوباء على نحو واسع في الأسابيع الأخيرة الماضية. وتم الإعلان يوم الأربعاء عن 14231 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي منذ بداية الأزمة.

هذه الإجراءات جاءت ضمن حزمة جديدة من القيود التي فرضتها السطات للحد من انتشار مرض كوفيد-19، وفي وقت أعلن فيه الرئيس فلاديمير بوتين عن تسجيل روسيا لقاحها الثاني ضد الفيروس.