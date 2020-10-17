شاهد: عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع تايلاند للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء وإصلاح النظام الملكي

تجمع عشرات آلاف المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية في أنحاء بانكوك السبت في تحد لمرسوم طوارئ يحظر التجمع، وذلك لليوم الثالث على التوالي للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء وإصلاح النظام الملكيّ القويّ.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه الجمعة لتفريق المحتجين.

لكن تصعيد الشرطة لإجراءاتها لم يثن الحراك المتصاعد بقيادة شبابية، والذي يطالب باستقالة رئيس وزراء الذي جاء إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، وبإصلاح للنظام الملكي.

ورفع المتظاهرون أيديهم تحية بثلاثة اصابع لدى مرور السيارات التي أطلقت أبواقها تأييدا للمتظاهرين الذين ارتدى غالبيتهم ملابس سوداء.

وأعلن عن موقع التظاهر في لات براو، وموقعين آخرين في بانكوك، قبل ساعة من التظاهرة المقررة، في خطوة حاول المنظمون من خلالها التحايل على السلطات التي أغلقت الطرق المؤدية إلى موقعين مفترضين لم يتم التجمع فيهما بنهاية الأمر.