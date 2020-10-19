الاتحاد الأوروبي يعلن تمديد العقوبات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة حتى نهاية أكتوبر 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين تمديده فرض العقوبات ضد داعش والقاعدة لمدة عام آخر حتى 31 أكتوبر 2021.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان حصلت يورونيوز على نسخة منه، إنّ " قرار تمديد العقوبات اتخذ في ضوء التهديد الإرهابي المستمر".

وتشمل عقوبات عقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد والمجموعات والكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة.

بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية لأولئك المدرجين في القائمة. ويخضع خمسة أفراد حاليا لتدابير تقييدية.

يقول الاتحاد الأوروبي إنه تمكّن من اعتماد تدابير تقييدية بشكل مستقل ضد تنظيمي داعش والقاعدة والأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهما، منذ سبتمبر 2016، معلنا في الوقت نفسه أنه سيتم نشر القانون ذي الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 20 أكتوبر 2020.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قبل عدة أشهر إن بلاده فرضت عقوبات على 9 أفراد ومنظمات كانت تقدم الدعم المادى لتنظيم داعش فى الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وأضاف بومبيو - فى تصريح حينها - بأن نظام داعش لا يزال يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار العالميين، مشيرا إلى "أن بلاده تواصل العمل عن كثب مع دول التحالف الدولى لهزيمة داعش لضمان حماية الشعب الأمريكى من هذه المجموعة الإرهابية".

في آب/أغسطس 2014، أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستة "متشددين" كما وصفهم، في العراق وسوريا من بينهم المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في القائمة السوداء، وبالتهديد بفرض عقوبات ضدّ من يموّل أو يجند أو يزودهم بالسلاح. ويدرج مجلس الأمن الدولي داعش والقاعدة على القائمة السوداء منذ فترة طويلة.