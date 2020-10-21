شاهد: احتفالات في غينيا بعد إعلان مرشح المعارضة فوزه بانتخابات الرئاسة

خرج الآلاف من مناصري المرشح المعارض سيلو دالين دياللو إلى شوارع عاصمة غينيا كوناكري للاحتفال بفوزه بالانتخابات الرئاسية التي عُقدت يوم الأحد.

وقال دياللو، مرشح اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا، إنه فاز بالانتخابات على الرغم من عدم إعلان لجنة الانتخابات الوطنية النتائج النهائية حتى الآن.

وأدان الرئيس ألفا كوندى، الذي يسعى للفوز بولاية ثالثة، إعلان دياللو ووصفه بالـ"خطير والغير مسؤول".