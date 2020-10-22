شاهد: فرق المطافئ تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ كولورادو

مازالت آلاف الهكتارات من المساحات الغابية تحترق شمال كولورادو الأمريكية منذ شهر آب/أغسطس، حيث تم إجلاء عديد العائلات.
وأتت النيران على محميات وطنية قريبة من دنفر في الولايات المتحدة، حيث غذى المناخ الجاف والرياح القوية التي بلغت سرعتها 112 كيلومترا في الساعة، توسع الحرائق التي نجم عنها دخان كثيف، أعاق عناصر فرق الإطفاء على إخماد النيران.
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