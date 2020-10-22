شاهد: أحصنة بحر مهددة بالانقراض تجد ملجأ آمنا في فنادق اصطناعية

قال مدافعون عن البيئة إن أعدادا من أحد انواع أحصنة البحر التي تم إعادة توطينها في فنادق اصطناعية بالقرب من سواحل سيدني الأسترالية قبل بضعة أشهر بدأت في الازدهار.

وذكر خبراء في البيئة إن صغار 95 حصان بحر أبيض مهدد بالانقراض يكبرون بشكل جيد في فنادق اصطناعية بنيت خصيصا لهذا الغرض قبل أربعة أشهر وأن الصغار سيبدأون قريبا في التزاوج خلال موسم التكاثر المقبل.

وتعتبر هذه الحيوانات مهددة بالانقراض، نتيجة المخاطر التي تتعرض لها في بيئتها بسبب أنشطة البشر والقوارب.