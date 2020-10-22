شاهد: مسيرة قرب باريس تكريما لروح أستاذ التاريخ الفرنسي المقتول

نظمت مسيرة مساء أمس الثلاثاء قرب العاصمة الفرنسية باريس، تريكما لروح أستاذ تاريخ فرنسي قتل الأسبوع الماضي. ونظمت المسيرة في منطقة كونفلان سانت هونورين شمال غربي باريس، قرب المدرسة التي كان يعمل فيها صاموئيل باتي. وكان لاجئ شيشاني مولود في موسكو، ويبلغ من العمر 18 عاما قطع رأس صاموئيل يوم الجمعة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا. وتقول الشرطة الفرنسية إن باتي ناقش رسوم النبي محمد داخل القسم، وهو ما أطلق التهديدات ضده. ويمكث حاليا 16 شخصا وفق الشرطة الفرنسية في الحجز، في إطار التحقيق في الهجوم.