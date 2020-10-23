البيت الأبيض يقول إن ترامب سيسحب السودان من لائحة "الدول الداعمة للإرهاب"

أعلن البيت الأبيض الجمعة أنّ الرئيس دونالد ترامب سيسحب السودان من لائحة "الدول الراعية للإرهاب" في الوقت الذي تسري فيه أحاديث حول إمكانية تطبيع العلاقات بين السلطات السودانية وإسرائيل.

وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس الأمريكي "أبلغ الكونغرس بنيته التراجع رسمياً عن تحديد السودان كدولة راعية للإرهاب"، واصفاً الأمر بأنه "لحظة بالغة الأهمية" للسودان وللعلاقات بين الخرطوم وواشنطن.

وأوضح البيت الأبيض أنّ السلطات الانتقالية في السودان سددت مبلغ 335 مليون دولار في إطار اتفاق لتعويض ضحايا اعتداءات أمريكيين.