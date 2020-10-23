شاهد: مستشفيات أوروبا على وشك الانهيار مع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا

البرتغال
مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل كبير في البرتغال، تشهد المستشفيات ضغطا مضاعفا. وبحسب الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى "سانتا ماريا" في لشبونة، إن "الوضع حتى الان تحت السيطرة، إلا أن هناك مخاوف كبيرة مما يمكن أن يحمله الشتاء".
وسجلت البرتغال يوم الثلاثاء 2535 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد -19، وهو ثاني أعلى معدل يتم تسجيله منذ بداية انتشار الوباء.
بلجيكا
وفي بلجيكا، فاقت إصابات كورونا قدرة المستشفيات. ولم تعد جامعة لييج قادرة على استقبال المزيد من المصابين بالوباء، مع ارتفاع الأعداد بشكل كبير. واضطرت بعض الممرضات ممن ثبت إصابتهن بالفيروس مواصلة العمل في محاولة لتخفيف الأعباء عن المستشفيات.
إيطاليا
في إيطاليا، عاد ارتفاع أعداد المصابين ليشكل حالة ارتباك للمستشفيات. وامتلأت جميع الأسرة في وحدة العناية المركزة في مستشفى "كازال بالوكو" في جنوب روما، البالغ عددها 30 سريرًا بمرضى كوفيد_19.
وأصبحت منطقة لاتسيو حيث العاصمة روما، ثالث منطقة في البلاد يفرض فيها حظر تجول ليلي من الساعة 12.00 إلى الساعة 5.00 لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من مساء الجمعة. كما فرض إجراء مماثل في مناطق نابولي وكمبانيا الجمعة.
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