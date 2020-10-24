إردوغان: ماكرون بحاجة إلى "فحوص لصحته العقلية" نظرا لطريقة تعامله مع المسلمين في فرنسا

ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت بسياسات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيال المسلمين، قائلا إن عليه "فحص صحته العقلية".

وقال إردوغان في خطاب متلفز:"ما الذي يمكن للمرء قوله بشأن رئيس دولة يعامل الملايين من أتباع ديانات مختلفة بهذه الطريقة؟ قبل أي شيء: إفحص صحتك العقلية".

وسبق ودان إردوغان تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول "الانعزالية الإسلامية" واعتبرها استفزازا متهما اياه ب"تخطي كل الحدود".

ويبدو أن تصريحات الرئيس الفرنسي عن ضرورة "تحرير الإسلام في فرنسا من التأثيرات الخارجية" في الخطاب الذي ألقاه في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، أزعجت بشكل خاص إردوغان. ويضاف ذلك على قائمة الخلافات العديدة بين الرئيس الفرنسي وإردوغان.

ووصف ماكرون الإسلام هذا الشهر بأنه ديانة تعيش "أزمة" حول العالم وأشار إلى أن الحكومة ستقدّم مشروع قانون في كانون الأول/ديسمبر لتشديد قانون صدر عام 1905 يفصل رسميا بين الكنيسة والدولة في فرنسا، كما أعلن تشديد الرقابة على المدارس وتحسين السيطرة على التمويل الخارجي للمساجد.