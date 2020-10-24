شاهد: أيرلندا تعيد فرض اجراءات العزل على كل سكانها

أعادت أيرلندا فرض اجراءات عزل على كل سكانها، لتكون بذلك أول دولة في أوروبا تعيد إجراءات العزل في وقت تشدد فيه دول القارة القيود لوقف موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ولن يتمكن الإيرلنديون من الخروج من منازلهم إلا لممارسة الرياضة في مسافة لا تتجاوز الخمسة كيلومترات، تحت طائلة فرض غرامات مالية على جميع من يخالف الإجراءات.