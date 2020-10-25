شاهد: فرنسا تمدّد حظر التجول ليشمل 38 مقاطعة جديدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا

من أجل مواجهة خطورة الوضع بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس تمديد حظر التجول ليشمل 38 مقاطعة جديدة.
وسيطال هذا الاجراء الذي أصبح حتميا بحسب الرئيس إيمانويل ماكرون حوالى 46 مليون نسمة. ويأتي قرار السلطات الفرنسية بعد أن تجاوزت حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في البلاد منذ بدء تفشي الوباء عتبة مليون الجمعة فيما يزداد الوضع تدهوراً مع تسجيل البلاد أكثر من 40 ألف إصابة جديدة في 24 ساعة، حسب هيئة الصحة العامة الفرنسية.
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